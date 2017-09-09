В Олександрії відбувся «Турнір сильних»

Сьогодні, 9- го вересня, в День фізичної культури і спорту в Олександрії пройшло змагання серед спортсменів-аматорів.

Даний спортивний захід проходить в Олександрії вже втретє. Організатором заходу виступає адміністратор сайту «Все про спорт в Олександрії» Юрій Кузнєцов.

О 9:00 на майданчику вже зібрались ті, хто мав намір брати участь та ті, хто посто прийшов підтримати спортсменів. Розпочався турнір із звучання Державного Гімну.

Цьогоріч участь приймало 13 чоловік, які змагались у трьох видах вправ: поштовх гирі масою 24 кг, підтягування на перекладині та віджимання в упорі лежачи.

Для спортсменів і глядачів було організовано показові виступи «Спарта – 17» та виступи вокальних колективів. На маленьких спортсменів чекали солодкі сюрпризи.

Після підрахування результатів, подяками нагородили спонсорів турніру, а також вручили грамоти всім учасникам.

Привітав та побажав усім міцного здоров’я депутат Олександрійської міської ради Андрій Олександрович Коломійцев, який вже третій рік поспіль підтримує проведення «Турніру сильних» . Він же і нагородив переможців цьогорічного змагання дипломами та медалями, котрі також отримали грошові подарунки. Крім цього за краще виконання кожної вправи учасники отримали також подарунки від Андрія Коломійцева та магазину COSMO Multibrand.

Переможцями «Турніру сильних» стали:

І місце– Зайцев Андрій;

ІІ місце – Тимошенко Іван;

ІІІ місце – Ткач Сергій.