В Олександрії відбувся урочистий концерт та нагородження з нагоди вшанування ліквідаторів ЧАЕС (ФОТО)

Сьогодні, 14 грудня, об 11:00 в Палаці урочистих подій відбувся концерт та нагородження з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС за участі представників міської влади, депутатського корпусу, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, членів громадських організацій та жителів міста.

Повідомляє Голос Громади.

Концертна програма заходу була побудована на привітаннях, нагородженнях та виступами танцювально-вокальних номерів від міського палацу культури та студентів Олександрійського коледжу культури.

Привітання, слова вдячності, побажання й вірші лунали сьогодні для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС від міського голови Степана Цапюка, священнослужителя, голови спілки чорнобильців Людмили Комлевої та ведучих заходу.

До Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС рішенням виконавчого комітету міської ради Грамотами нагороджено:

Коваленка Віктора Івановича, ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1987 року, члена «Спілки інвалідів Чорнобиля»;

Тіщенка Павла Вікторовича, ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року, члена «Спілки інвалідів Чорнобиля»

Крім цього, було вручено Подяки міського голови наступним ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

Вовку Валентину Миколайовичу – ліквідатору 1986 року, І категорії;

Кудрі Володимиру Миколайовичу – ліквідатору 1986 року, І категорії;

Кулішу Василю Васильовичу – ліквідатору 1986 року, І категорії;

Пасішному Василю Аникійовичу – ліквідатору 1986 року, І категорії;

Петренко Олександру Олексійовичу – ліквідатору 1986 року, ІІ категорії;

Чумаченку Сергію Івановичу – ліквідатору 1986 року, І категорії;

Шаповалову Сергію Петровичу – ліквідатору 1986 року, І категорії.

Також з перервами на тематичні танці, пісні та читання віршів, ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС було нагороджено грамотами від імені Єпископа Олександрійської й Світловодської церкви та пам’ятною медаллю «30 років аварії на Чорнобильській АЕС».

