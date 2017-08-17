В Олександрії відбувся ярмарок вакансій

Вже традиційно щомісяця в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості проводяться ярмарки вакансій та послуг служби зайнятості. 16 серпня 2017 року роботодавці пропонували відвідувачам вакансії продавців, контролер-касирів, банківських фахівців, слюсарів із складання металевих конструкцій, слюсарів-ремонтників, електромонтерів, електрогазозварників, токарів, фрезерувальників, монтувальників шин,інженерів-конструкторів, інженерів-технологів, кухарів, вчителів та ін.

Про це повідомив провідний фахівець з питань зайнятості відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського МРЦЗ О. Дмитрієнко.

В заході взяли участь представники роботодавців, що здійснюють виробничу діяльність в промисловості – ТОВ “НВО Олександрійські крани, обладнання, системи”, в сфері обслуговування – ФОП Мельник І. А. та в комунальній сфері – ПП “Грант-Житло-1”. Крім того, до заходу долучилися й представники Пенсійного фонду України в області, Олександрійського міського об’єднаного комісаріату та місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Понад 120 шукачів роботи ознайомились з вакансіями та послугами служби зайнятості. Більше 10 осіб запрошені для співбесіди безпосередньо на підприємства, в тому числі 5 осіб до ПАТ “Державний ощадний банк”.

У форматі заходу офіцер відділу комплектування Олександрійського міського об’єднаного комісаріату пропонував безробітним громадянам військову службу за контрактом. П’ять осіб, яких зацікавила інформація стосовно військової служби, були запрошені на співбесіду до військового комісаріату.

У свою чергу фахівці Олександрійського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги проінформували учасників про діяльність та послуги, які можна отримати в центрах правової допомоги Кіровоградщини, про зміст права громадян на отримання безоплатної правової допомоги, порядок реалізації цього права, підстави надання безоплатної вторинної правової допомоги. Також всі охочі мали можливість отримати відповідь на питання юридичного характеру.