В Олександрії відбувся ювілейний концерт з нагоди 75-ї річниці військової частини (ФОТО)

Сьогодні, 21 лютого, з нагоди ювілейної дати – 75-річчя Олександрійської військової частини НГУ 2269, у ПК «Світлопільський» відбувся святковий концерт, на якому виступив «Академічний ансамбль пісні й танцю Національної Гвардії України».

Повідомляє Голос Громади.

На урочистий захід був запрошений народний депутат України Анатолій Кузьменко, який побажав наснаги та здоров’я військовослужбовцям та їх родинам.

Також на заході були присутні голова Олександрійської районної ради Ольга Коріненко, заступник голови РДА Олександр Лисенко, голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев, голова фракції БПП «Солідарність» в Олександрійськії міської раді Віталій Заріцький та депутати Олександрійської міської ради від БПП «Солідарність», керуючий справами виконавчого комітету Олександрійської міської ради Володимир Чеботарьов, заступник командувача НГУ генерал-лейтенант Микола Балан, особовий склад військової частини, ветерани, а також їх близькі та рідні.

На сцені палацу культури лунали музичні виконання від заслужених артистів України у складі вокальних квартетів, гуртів, хорів, балетів, сольних виступів тощо.



