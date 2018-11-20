В Олександрії відкрилася новорічна фотозона

Сьогодні ми продовжимо наше знайомство з мешканкою міста Олександрія Вікторією Пегарьковою, про яку розповідали раніше, та розповімо, яку цікавинку та приємний сюрприз до Нового року для олександрійців підготувала творча майстерня. Повідомляє Голос Громади.

В приміщені творчої майстерні створена фото-студія з новорічними локаціями та унікальним дизайном й декором, неповторними іграшками ручної роботи. Кожен охочий може скористатися послугами творчої майстерні «Счастье в подарок» та взяти участь у передноворічній фотосесії зі своїми сім’ями, коханими та рідними за попереднім записом.

Як зазначає організаторка Вікторія Пегарькова, в студії створені усі умови для проведення фотосесії – в приміщені тепло, підлога з підігрівом, є місце для переодягання.

Локації для фотозони створені у вигляді домашньої кімнати, де в центрі уваги розміщене величезне дзеркало у вінтажному стилі та зістарені штучним методом чемодани, шафа-полочка в стилі декупаж, безліч новорічних аксесуарів, композицій, тематичних подарунків та багато іншого.

Головна героїня всієї представленої тематичної експозиції для фото сесії – це гарна, пишна, оригінальна ялинка. Зелена красуня замість традиційної святкової зірки на верхівці має незвичайного капелюха, а внизу під гілочками, – справжню спідницю!

Новорічне дерево прикрашене сучасними ексклюзивними іграшками ручної роботи в трендових кольорах цього сезону – рожевий та бежевий, у поєднанні із золотом та сріблом.

«Ялинкові прикраси виготовлені з дерева, текстилю, бархату та в техніці декупаж, а також у інших техніках рукоділля, у формі куль, у вигляді птахів, метеликів, квітів, милих символів наступного року – свинок, тощо. Іграшок дуже багато, кожна з них особлива, зі своєю історією створення», – розповідає майстриня.

Окрім цього, новорічні прикраси та подарунки на ялинці та у приміщенні фото-студії можна придбати за ціною в межах 25-180 гривень.

Кращий спосіб запам’ятати Новий Рік і залишити пам’ять про свято казки й чарівності – це фотосессія. Фотозона в ТМ «Счастье в подарок» дасть змогу здійснити незабутню подорож у Новорічну казку та подарувати собі й близьким гарні емоції та неймовірні фото.