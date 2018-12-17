В Олександрії відкрилася перша в місті Авторська Академія Краси (ФОТОЗВІТ)

Цими вихідними за адресою вул. Г. Усика 41 відбулося відкриття першої в місті Академії Краси Олени Пономаренко.

Повідомляє Голос Громади.

За словами засновниці відкриття такого рівня ACADEMY of beauty спрямоване на професійну підготовку та навчання фахівців індустрії краси.

Серед запропонованого переліку навчання на майстер-класах Академії є опанування техніками макіяжу, візажу, перманентного макіяжу, послуг для бровістів – архітектура брів. Крім цього в Академії Краси можна пройти навчальний курс макіяжу «для себе» та скористатися всіма послугами, які надають в салонах краси.

«Я мріяла про це довгих 8 років. І мені вдалося! Завдяки моєму досвіду, знанням і надійній команді. Я впевнена, що наші майстер-класи з краси від досвідчених візажистів розкриють в учасників наших «уроків з краси» своє, індивідуальне бачення, нові можливості й секрети неперевершеного макіяжу і майстри в beauty-індустрії будуть рости й вдосконалюватися у своїй справі, а наша праця й старання не будуть марними!» – ділиться з кореспондентами Голосу Громади Олена Пономаренко.

