В Олександрії відкрилася приймальня радикальної партії Олега Ляшка

Сьогодні, 3 серпня, в Олександрії відбулося офіційне відкриття громадської приймальні Олександрійського міськрайонного об’єднаного виборчого штабу Радикальної Партії Олега Ляшка. На відкритті був присутній народний депутат Дмитро Линько.

Про це повідомляє Голос Громади.

Під час заходу присутнім представили Миколу Смакулу, депутата Олександрійської міської ради, який є керівником громадської приймальні та очолить виборчий штаб під час президентських виборів які відбудуться 31 березня 2019 року.

Відкриття не викликало особливої уваги. Присутніх було небагато, близько 20 чоловік, серед яких прихильники партії, представники місцевих ЗМІ, та інші не байдужі мешканці міста.

Приймальня знаходиться за адресою пр. Соборний, 67.

Графік роботи приймальні: пн-пт з 9.00- 17.00.