В Олександрії відкрилася виставка картин художника-мультиплікатора Северина Савчука

Вчора, 25 лютого в олександрійському виставковому центрі VashArt відбулося відкриття персональної виставки київського художника-аніматора Северина Савчука. Втім, столичний митець вважає себе наполовину олександрійцем – про це він сказав сам, відповідаючи на запитання поціновувачів живопису, які прийшли на вставку. Так, він народився в Києві у 1978 році, але незабаром його родина переїхала до Олександрії, де і пройшли дитинство і юність Северина. Після закінчення школи навчався на ветеринарному факультеті Білоцерківського аграрного університету, але навчання не закінчив: «Скільки себе пам`ятаю, захоплювався малюванням і це перемогло – вирішив стати професійним художником», – пояснює він.

Втілювати своє покликання він вирішив у Києві, де поступив працювати на французсько-українську анімаційну студію «Борисфен-Лютес». Там пройшов майже всі процеси мальованої анімації, закінчив курси відомого вітчизняного аніматора Володимира Дахна. Брав участь у багатьох проектах, у тому числі працював над відомими анімаційними стрічками «Новые приключения Аленушки и Еремы», «Лунные приключения Белки и Стрелки», «Смешарики. Легенда о золотом драконе». Зараз працює над українським повнометражним мультфільмом «Клара», прем`єра якого призначена на осінь цього року.

Що стосується представлених на виставці картин станкового живопису – їх можна віднести до жанру сюрреалізм. Це підтверджує і картина-колаж, центральну часину якого займає стилізований портрет знаменитого живописця-сюрреаліста Сальвадора Далі. А сам Северин Савчук зізнався, що багато сюжетів його полотен прийшли до нього у снах. Місцевим любителям живопису, які відвідали відкриття виставки, сподобались тематика і техніка виконання полотен олександрійсько-київського митця. Виставка працюватиме до 23 березня у галереї VashArt, що по вул. Чижевського.