В Олександрії відкрилося ще одне відділення Нової пошти

Четверте відділення Нової пошти нещодавно відкрилося в Олександрії по вулиці Братській (колишня Калініна), 24.

Відділення працює в стандартному режимі, за графіком: з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 19:00, в суботу – з 08:00 до 17:00 години вечора. Неділя – вихідний день. Прийом відправлень здійснюється до 17:00 включно, час прибуття – з 13:00.

Зазначене поштове відділення приймає відправлення з обмеженням ваги до 30 кг.

Як зазначили працівниці відділення: відкриття ще одного відділення дасть змогу дещо розвантажити інші відділення, особливо, що стосується відправлень у період свят.