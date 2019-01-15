В Олександрії відкрили інклюзивний центр для дітей з особливими потребами

В Олександрії на базі ЗНЗ І-ІІІ ступенів №2 імені Горького з січня запрацював інклюзивно-ресурсний центр.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Консультації й заняття в центрі безкоштовні. З дітьми працюють чотири практичних психолога, три вчителя-логопеда, два вчителя-дефектолога і два реабілітолога з лікувальної фізкультури.

Спеціалісти здійснюють комплексну оцінку дитини, визначають її освітні потреби та розробляють індивідуальні програми розвитку. У разі необхідності з дітьми проводять корекційну чи реабілітаційну роботу в центрі або за місцем навчання.

Основне завдання закладу – надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, консультацій батькам і взаємодія з навчальними закладами щодо організації індивідуального та інклюзивного навчання.

Часи роботи: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00 години.

Звертатися до каб.105, загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №2 імені Горького (вул.Святомиколаївська, 1).