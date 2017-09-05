В Олександрії відкрили пам’ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Сьогодні, 5-го вересня, на площі Героїв Чорнобиля урочисто відкрили меморіал героям, які прийняли на себе удар Чорнобильської катастрофи.

Вшанувати героїв ЧАЕС прийшло чимало місцевих мешканців.

На відкритті пам’ятника була присутня міська влада.

З словами привітання та подяки виступили голова громадської організації «Спілка інвалідів Чорнобиля» Людмила Комлева та військовий комісар О.Балабуха.

Єпископ Олександрійський і Світловодський Боголєп побажав всім присутнім міцного здоров’я та Божої допомоги, а потім освятив пам’ятний знак.

По закінченні всі присутні вшанували чорнобильців хвилиною мовчання та поклали квіти до підніжжя меморіалу.