В Олександрії відкрився ще один розважальний центр для дітей (ФОТО)

Цими вихідними в районі райпобуту для маленьких мешканців Олександрії свої двері відчинив новий дитячий розважальний центр «Пальма».

Повідомляє Голос Громади.

Ігровий центр розташований за адресою проспект Соборний 140 в супермаркеті “XL Маркет” на 2-му поверсі.

В дитячому комплексі є все для веселих ігор та відпочинку допитливої малечі та їх батьків.

Серед усього яскравого начиння зали є величезна батутна зона, лабіринт,скелелазка, карусель, басейн з кольоровими кульками, гірки, зона Play station, дитячі машинки, будиночки, зона для самих маленьких, де можна погратися, помалювати та відпочити.

В розважальному центрі є місце для святкування дитячого Дня народження та затишне кафе зі смачною кухнею та солодкими напоями, що дає можливість батькам відпочивати в той час, коли дитина розважається в ігровій зоні.

«Кожного дня для відвідувачів центру розваг працюють аніматори, які проводять різноманітні конкурси, змагання, забави, танці й хороводи під запальну та веселу музику. Ми чекаємо всіх, без вікових обмежень!» – зазначила управляюча розважального центру.

У центрі відпочинку просторо, тепло, затишно, весело, яскраво, смачно та привітно.

Сьогодні центр розваг «Пальма» працює лише третій день, а відвідувачів вже вистачає.

У даному районі міста це перший подібний заклад і працює він кожного дня з 8:00 до 20:00.

