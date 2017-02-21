В п’ятницю, 24 лютого о 15:00 відбудеться відкриття майстерні Петриківського розпису Анни Душиної. В програмі заходу – виставка робіт, розповідь про походження Петриківського розпису, майстер клас та фуршет. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила сама майстриня.

Майстерня знаходиться в приміщенні БТІ за адресою вулиця Соборна, будинок №51 (вхід з арки на перший поверх). Що ж до графіка роботи, то відразу після відкриття майстерня працюватиме в понеділок і четвер з 15:00 до 18:00. Саме в цей час відбуватимуться організовані майстринею заняття з Петриківського розпису, на які запрошують всіх бажаючих віком від 10 років.

Заняття розпочнуться з березня, але бажаючі в будь-який момент можуть записатися на курси. Щоправда, задоволення це не з дешевих: абонемент на місяць (8 занять) коштує 320 гривень, а індивідуальні заняття – 100 гривень. Ціни при цьому включають всі матеріали, необхідні для навчання.

В подальшому Анна Душина планує проводити виставки своїх та робіт інших художників.