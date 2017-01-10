В Олександрії відкриється виставка «Петриківка – душа України»

В Олександрії цієї суботи, 14 січня 2017 року в приміщенні кафе «Кав’ярня», що знаходиться за адресою площа Соборна, 15 відбудеться відкриття виставки “Петриківка – душа України”.

Організатором заходу виступила Анна Душина, майстриня петриківського розпису.

Серед робіт авторки картини та скриньки, розписані технікою петриківського розпису. Захоплюватися ж творчою справою вона почала ще з університетських часів.

“В університеті ми почали вивчати петриківський розпис. Ця техніка мені припала до душі і в 2016 році я захистила дипломну роботу саме по розпису. Поки ж навчалася в Дніпропетровську, презентували глядачам виставку з такою ж назвою. З часом вирішила продемонструвати і мешканцям рідного міста свою творчість”, – розповідає Анна Душина.

Зазначимо, що це не перша виставка в житті Анни, до цього її роботи були представлені в одному з музеїв міста. Сама ж демонстрація творчого доробку триватиме з 14 і по 31 січня.

Довідково: Петрикі́вський роозпис, або «петриківка» — українське декоративно-орнаментальне народне малярство, яке сформувалося на Дніпровщині в селищі Петриківка, звідки й походить назва цього виду мистецтва.