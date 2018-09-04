В Олександрії відремонтують приміщення міськрайонного суду

Тендер на ремонт приміщення Олександрійського міськрайонного суду, що знаходиться за адресою: вулиця Першотравнева, 30 оголосили вчора, 3 вересня. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 20 вересня, а безпосередньо аукціон відбудеться наступного дня – 21 вересня.

Очікувана вартість ремонтних робіт становить 5 380 666 грн та може бути знижена в результаті торгів

Замовником робіт виступає Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області