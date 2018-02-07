В Олександрії відремонтують школу за 145 тисяч гривень

В пятницю, 2 лютого, було підписано угоду, що стосується капітального ремонту 3 поверху Олександрійського навчально-виховного комплексу №17, який знаходиться за адресою проспект Соборний, 130.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.
Згідно з укладеним договором між Олександрійським навчально-виховним комплексом (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17-ліцей) та ТОВ «ЕКСПАНСІЯ» з Кропивницького загальна вартість робіт на момент укладання договору складає 145797.60 гривень. Ремонт 3-го поверху навчального закладу підрядник має виконати до 31 грудня, 2018 року. Зазначимо, що згідно договору виконавець робіт гарантує якість робіт протягом 3-х років з дати закінчення ремонтних робіт.