В Олександрії відремонтують школу за 145 тисяч гривень

В пятницю, 2 лютого, було підписано угоду, що стосується капітального ремонту 3 поверху Олександрійського навчально-виховного комплексу №17, який знаходиться за адресою проспект Соборний, 130.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.