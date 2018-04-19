Тендер на проведення ремонтно-реставраційних робіт вестибюля та учбового корпусу №2 Кіровоградського обласного НВК гімназії-інтернат-школи мистецтв оголосили вчора, 18 квітня. Відповідне оголошення розміщене на сайті системи публічних закупівель Prozorro.

Зазначимо, що вказані ремонтно-реставраційні роботи будуть проводитися у філії навчального закладу, що знаходиться в Олександрії по вулиці Діброви, 25.

Оголошена вартість робіт становить 5 739 722,20 гривень, але може бути знижена в процесі торгів. Критеріями відбору переможця є ціна та терміни оплати робіт.

Безпосередньо тендер відбудеться 4 травня.