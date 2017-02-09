В Олександрії відроджується лижний спорт (ВІДЕО)

Любителі лижного спорту в Олександрії, попри значне зниження популярності даного заняття, виходять на лижах на вулиці та виїжджають за місто. Про це йдеться у сюжеті Контакт ЛТД.

З дитинства привчені до ходіння на лижах, активні громадяни катаються вечорами містом, там де присутнє вуличне освітлення при достатній кількості снігу. Хоча, все ж таки, лижники надають перевагу заміським територіям: сосновим лісам та лісосмугам в районі с. Звинигородка.

Спортсмени-любителі зазначили, що більшість дітей та підлітків з великим подивом спостерігають за ними, так як зараз у школах та на підприємствах міста цю дисципліну більше не практикують як раніше.

Поодинокі поціновувачі виходять на лижах в ліс, прокладають лижню та катаються цілими сім’ями.