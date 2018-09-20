В Олександрії відсвяткували День машинобудівника

Сьогодні, 20 вересня, гучно розпочалося дійство, присвячене професійному святу на машинобудівному заводі «Віра-Сервіс Інтермаш».

Серед запрошених поважних гостей були: голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев, депутати Олександрійської міської ради фракції “БПП”Солідарність”, керівники підприємств та установ міста.

Захід розпочався з привітання директора підприємства Михайла Сулятицького, котрий подякував колективу заводу за відданість до праці, гарні показники, після чого було оголошено наказ про нагородження та преміювання працівників підприємства.

До привітань Михайла Сулятицького приєднався Андрій Коломійцев, який також передав вітання від голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергія Кузьменка та наголосив на важливості тієї роботи, яку наразі виконують працівники “Віра-Сервіс Інтермаш”, подякувавши керівникові підприємства та колективу за щодену кропітку працю, та побажавши мирного неба, успіхів і гідної зарплатні.

По завершенні офіційної частини заходу на присутніх чекав святковий концерт від постійних гостей підйомно-транспортного підприємства, студентів Олександрійського коледжу культури.