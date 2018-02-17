В Олександрії відсвяткували Масляну (Фоторепортаж)

Сьогодні, 17 лютого, в Олександрії святкували Масляну. Попри не досить приємну погоду на вулиці, поласувати млинцями на площі Соборній зібралося чимало олександрійців.

На початку заходу усіх присутніх зі святом Масляної привітав міський голова Степан Цапюк, після чого з вітальним словом до олександрійців звернувся єпископ Світловодський та Олександрійський Боголєп, нагадавши також, що попереду Прощена неділя – останній перед постом день.

Кожен охочий мав змогу взяти участь у різноманітних конкурсах відповідно до тематики народного свята, а також насолодитися вокально-хореографічними номерами творчих колективів міста.

Окрім цього, на центральній площі міста працювала виносна торгівля: м’ясо, сало, риба, ковбасні вироби. Зігрітися можна було гарячим чаєм та кавою.

По завершенні святкування усіх присутніх пригощали млинцями з різною начинкою.