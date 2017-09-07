В Олександрії відзначать День фізичної культури і спорту

Свято спорту щорічно відзначають у другу суботу вересня. Цьогоріч це буде 9 число. День фізичної культури і спорту України – дуже важливе свято для всієї країни, яке приурочене всім спортсменам, як професійним, так і аматорам.

8-го та 9-го вересня в Олександрії відбудеться ряд заходів.

Рішення про відзначення Дня фізичної культури та спорту та утвердження заходів ухвалив виконавчий комітет сьогодні, 7-го вересня.

8 вересня о 12:00 годині у ПК «Світлопільський» відбудеться нагородження кращих представників спортивної сфери та концертно-розважальна програма.

9 вересня у місті проходитимуть спортивні змагання.

В ДЮСШ №2 о 10:00 годині відбудеться першість закладу з волейболу.

О 10:00 годині у ЗНЗ№2 І-ІІІ ст. імені М.Горького пройде турнір із шахів серед вихованців ДЮСШ №2.

Паралельно відбудеться першість ДЮСШ№2 з баскетболу на спортивному майданчику НВК «ЗНЗ І-ІІІст.№9 – спеціалізована школа».