В Олександрії відзначили 73-ю річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Сьогодні, 8 травня, в Перемозькому мікрорайоні в Олександрії відбулися заходи з нагоди відзначення 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а також Дня пам’яті та примирення.

Урочиста хода, за участю ветеранів, жителів міста та учнів, міської влади, депутатів та представників духовенства розпочалася о 10 годині ранку та під звуки оркестру пройшла від центральної частини мкрн. Перемога до братської могили.

До слова, у ході мітингу, запросили ветерана-визволителя Іллю Шевченка, який нагадав молодому поколінню про подвиг своїх товаришів-героїв. Близько ста олександрійців прийшли до братської могили аби, у свою чергу, висловити слова глибокої вдячності ветеранам війни.

Після офіційної частини ветеранів запросили до кафе, де присутніх привітали та подякували за їх подвиг депутати Олександрійської міської ради Віталій Заріцький, Сергій Ракута та Володимир Дожджаник, побажавши присутнім міцного здоров’я та довгих років життя.