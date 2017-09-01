В Олександрії відзначили свято Першого дзвоника (ФОТО)

Щороку, 1 вересня, на подвір’ях шкіл збираються учні, аби відзначити День знань. Цей рік не став виключенням.

Кореспонденти Голосу Громади відвідали урочисті лінійки в Олександрійському колегіумі та Олександрійському училищі культури.

Так, в колегіумі свято Першого дзвоника розпочалося з привітання директора навчального закладу Олександра Авраменка, котрий побажав батькам витримки та розуміння своїх дітей, а учням – натхнення та успіхів у навчанні. Після привітання керівника школи, класні керівники перших класів урочисто вивели «першачків».

Право покласти квіти до меморіалу загиблому за Україну в зоні бойових дій Олександру Козенко надали учням 11-В класу.

В Олександрійському училищі культури урочистості розпочалися із поздоровлення директора училища культури Івана Баранова та директора Олександрійського міського палацу культури Григорія Абажея, котрі висловили подяку педагогічному колективу та побажали наснаги та нових творчих успіхів. Серед запрошених гостей: депутати Олексадрійської міської ради Віталій Заріцький та Сергій Ракута, батьки та друзі студентів.

За особливі досягнення у навчанні та житті навчального закладу студентам вручили грамоти та невеличкі подарунки, а студентам першого курсу, традиційно, вручили студентські квитки.

Олександрійський колегіум

Олександрійське училище культури