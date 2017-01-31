Прес-служба Олександрійської міської ради запрошує військових, що проходять або проходили військову службу, а також військових на контрактній основі відвідати семінар “Захист трудових прав військовослужбовців”, що пройде 8 лютого о 10:00 на 2 поверсі актової зали Олександрійської дитячої музичної школи.

В програмі: інформація про гарантії збереження місця роботи та посади; інформація про права працівників, передбачені трудовим законодавством, після повернення з військової служби; право на основну оплачувану відпустку і ще багато інших питань, що непокоять військових на сьогоднішній день.

Виступить перед військовими Масловська Ганна, начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Кіровоградській області.