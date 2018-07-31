В Олександрії власнику будинку культури доведеться знову платити податки

Сьогодні, 31 липня, на сесії Олександрійської міської ради більшістю голосів депутатів підтримано рішення про скасування звільнення від сплати земельного податку Ігоря Добрянського, власника будинку культури в мікрорайоні Перемога.

Нагадаємо, що на початку 2018 року депутати міськради підтримали рішення про звільнення від сплати земельного податку за користування земельною ділянкою під будинком культури за адресою проспект Будівельників, 31. Дані пільгові умови були передбачені на поточний та 2019 роки.

Наразі, ж депутати позбавили пільг Добрянського і йому знову доведеться сплачувати земельний податок за користування землею під будинком культури.

Аналогічне рішення, щодо позбавлення пільг, прийняв виконком міської ради.