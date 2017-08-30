В Олександрії внаслідок падіння з висоти загинув охоронець елеватора

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Фото "Моя Олександрія"

Сьогодні вранці на елеваторі “Агродар ЛТД” знайшли труп охоронця.

Про це повідомляє «Моя Олександрія».

Близько шостої години ранку на першому поверсі споруджуваного млина виявили труп чоловіка з травмами голови. Ймовірно, він впав з висоти.

Інформацію підтвердив керівник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига. За його словами, наразі поліція проводить оперативні заходи. Основна причина смерті – падіння з висоти.

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Керівник служби охорони повідомив, що охоронцю було 46 років. Він також розповів, що охоронець зійшов з маршруту і заліз в недобудовану будівлю і зірвався з висоти. Ніяких робіт і працівників в цей час там не було.

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