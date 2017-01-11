В Олександрії вночі 16 чоловік гасили пожежу

Сьогодні вночі, 11 січня о 03:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку по вул. Курчатова у м. Олександрія. Про це повідомляє прес-служба відомства.

По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить покрівля на площі 140 м2 двоповерхового приватного будинку.

Силами вогнеборців о 04:50 пожежу локалізовано та о 05:50 – ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Олександрія.

Причині пожежі наразі встановлюють фахівці.