Нещодавно під час нагляду за дорожнім рухом у місті Олександрія поліцейські роти реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили водія автомобіля «ЗІЛ-ММЗ 554». Про це повідомляє прес-служба відомства.

За інформацією поліцейських, водій віз деревину акації, а при складанні матеріалів про адміністративне правопорушення та перевірки документів правоохоронцями було встановлено, що будь-які дозвільні документи на вантаж у водія відсутні.

Наразі інформацію про подію внесено до Єдиного обліку. Вантаж та автомобіль затримано до з’ясування усіх обставин. Тривають слідчі дії.