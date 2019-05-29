В Олександрії вперше дебютував конкурс «Євробачення» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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Сьогодні, 29 травня, на базі НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» відбувся конкурс «Євробачення – 2019».

Повідомляє Голос Громади.

У конкурсі взяли участь голосисті учні 5-9 класів. Учасники представили 11 країн, а саме: Італію, Францію, Ізраїль, Ірландію, Литву, Україну, Фінляндію, Білорусію, Данію, Албанію та Португалію.

Виступи конкурсантів оцінювала команда журі, склад якої очолив директор навчального закладу Олександр Авраменко.

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Результати голосування конкурсу повідомлять 31 травня,  під час урочистого заходу останнього дзвоника.

Усі співаки були нагороджені дипломами учасників та отримали солодощі.

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