В Олександрії вперше дебютував конкурс «Євробачення» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сьогодні, 29 травня, на базі НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» відбувся конкурс «Євробачення – 2019».

Повідомляє Голос Громади.

У конкурсі взяли участь голосисті учні 5-9 класів. Учасники представили 11 країн, а саме: Італію, Францію, Ізраїль, Ірландію, Литву, Україну, Фінляндію, Білорусію, Данію, Албанію та Португалію.

Виступи конкурсантів оцінювала команда журі, склад якої очолив директор навчального закладу Олександр Авраменко.

Результати голосування конкурсу повідомлять 31 травня, під час урочистого заходу останнього дзвоника.

Усі співаки були нагороджені дипломами учасників та отримали солодощі.