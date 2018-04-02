Сьогодні, 2 квітня, бійцям ДСНС довелось рятувати домашнього улюбленця, який впав з балкона квартири на дах магазину, що розташований на першому поверсі будинку, що розташований по вулиці Григорія Усика. Повідомляє сайт Управління ДСНС України в Кіровоградській області.

Для того щоб зняти кота з пастки в кору він потрапив рятувальникам 2-го Державного пожежно-рятувального загону довелося розгорнули триколінну драбину, піднятись на дах магазину. І як результат домашній улюбленець повернувся до хазяйки.