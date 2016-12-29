Не дивлячись на неодноразове інформування про заборону продавати незаконнно зрубані ялинки, а також про рейди поліції, в Олександрії все ж вирішили незаконно реалізувати дерева. Про це інформує прес-служба управління превентивної діяльності поліції Кіровоградської області.

Так, поліцейські спільно з представниками лісового і мисливського господарства та екологічної інспекції провели більше десятка рейдів в місцях можливої незаконної рубки хвойних насаджень на території Кіровоградщини.

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Крім того, правоохоронці перевірили близько 200 транспортних засобів щодо законності перевезення ялинок і майже сотню ринків та інших місць можливого продажу новорічних дерев.

В ході проведення цих профілактичних заходів працівниками поліції було виявлено ряд порушень, зокрема в Кропивницькому та Олександрії виявлено декілька фактів незаконної торгівлі хвойними деревами, за якими складено адміністративні матеріали за ст. 160 КУпАП, які направлені на розгляд до суду.

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Працівники поліції нагадують, що за незаконну порубку, пошкодження та знищення хвойних насаджень, а також порушення правил збереження, перевезення та реалізації такої продукції законодавством передбачено адміністративну відповідальність (ст. 65, 152, 159, 160, 164 КУпАП), а саме – накладення штрафів від 5 до 100 (у залежності від розміру заподіяної шкоди) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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