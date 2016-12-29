Не дивлячись на неодноразове інформування про заборону продавати незаконнно зрубані ялинки, а також про рейди поліції, в Олександрії все ж вирішили незаконно реалізувати дерева. Про це інформує прес-служба управління превентивної діяльності поліції Кіровоградської області.

Так, поліцейські спільно з представниками лісового і мисливського господарства та екологічної інспекції провели більше десятка рейдів в місцях можливої незаконної рубки хвойних насаджень на території Кіровоградщини.

Крім того, правоохоронці перевірили близько 200 транспортних засобів щодо законності перевезення ялинок і майже сотню ринків та інших місць можливого продажу новорічних дерев.

В ході проведення цих профілактичних заходів працівниками поліції було виявлено ряд порушень, зокрема в Кропивницькому та Олександрії виявлено декілька фактів незаконної торгівлі хвойними деревами, за якими складено адміністративні матеріали за ст. 160 КУпАП, які направлені на розгляд до суду.

Працівники поліції нагадують, що за незаконну порубку, пошкодження та знищення хвойних насаджень, а також порушення правил збереження, перевезення та реалізації такої продукції законодавством передбачено адміністративну відповідальність (ст. 65, 152, 159, 160, 164 КУпАП), а саме – накладення штрафів від 5 до 100 (у залежності від розміру заподіяної шкоди) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.