Сьогодні, 9 березня 2017 року в Олександрії відбулася літературно-музична композиція, присвячена 203 річниці від дня народження великого Кобзаря, Тараса Григоровича Шевченка.

Олександрійці, що завітали на захід, змогли насолодитися творами Шевченка, які було покладену на музику, також декламували його вірші.

Були присутні учні шкіл, студенти, депутати Олександрійської міської ради та інші жителі міста. Загалом подія зібрали близько ста чоловік.

На завершення до пам’ятника Т. Г. Шевченку поклали квіти.