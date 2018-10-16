В Олександрії вшанували пам’ять загиблих героїв (ФОТО)

Напередодні відзначення Дня захисника України в Олександрії вшановували пам’ять загиблих героїв, котрі не шкодуючи власного життя до останнього подиху, захищали Батьківщину від ворога.

Так, вшанувати їх пам’ять хвилиною мовчання та покласти квіти до пам’ятного знаку, встановленого на площі Героїв Чорнобиля (колишня Європейська площа) зібралося чимало олександрійців, серед яких: міський керманич Степан Цапюк, депутати Олександрійської міської ради, командир військової частини 2269 Р.Яковлев, командир окремого загону спеціального призначення Центрального територіального управління Національної гвардії України, що нині дислокується в Олександрії, С.Онофрей, військовий комісар О.Балабуха, учасники антитерористичної операції, волонтери, члени міських громадських організацій та ін.

Після нетривалої офіційної частини та покладання квітів усіх присутніх було запрошено на головну площу міста на відкриття Покровського ярмарку.