В Олександрії вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Тридцять два роки минуло з дня Чорнобильської катастрофи. З нагоди трагічної річниці вшанувати пам’ять загиблих героїв-ліквідаторів на площі Соборній зібралося чимало олександрійців, серед яких: представники міської влади, депутати, члени громадських організацій, ліквідатори аварії та духовенство.

Біля пам’ятного знаку героям-ліквідаторам пройшов мітинг-реквієм, під час якого до присутніх звернувся міський голова Степан Цапюк, побажавши ліквідаторам міцного здоров’я та родинного благополуччя, голова спілки інвалідів Чорнобиля Людмила Комлєва та єпископ Олександрійський і Світловодський Боголеп, а також колишній начальник ІІ загону державно-пожежної охорони м. Олександрії, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, полковник внутрішньої служби у відставці Рогоза Володимир Якимович.

Хвилиною мовчання та покладанням квітів олександрійці вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів, після чого усі бажаючі були запрошені на концерт-реквієм до дитячої музичної школи.