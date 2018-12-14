В Олександрії вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (ФОТО)

Сьогодні, 14 грудня, о 10:00 в Олександрії біля будинку міської ради відбулися урочистості до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Повідомляє Голос Громади.

Присутні, серед яких представники міської влади, депутатського корпусу, ліквідатори аварії на ЧАЕС, члени громадських організацій та небайдужі жителі міста, здійснили покладання квітів до меморіалу героям-ліквідаторам та хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих, які взяли на себе удар Чорнобильської катастрофи.

Після вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС всіх присутніх запросили покласти поминальний вінок до пам’ятного знаку героям-ліквідаторам та запросили відвідати концертну програму “Всі пісні і квіти для Вас” у палаці урочистих подій.

