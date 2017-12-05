Сьогодні, 5 грудня, у Перемозькому мікрорайоні відбулися урочисті заходи з нагоди відзначення 74-ї річниці визволення Олександрії від фашистських загарбників. Традиційний мітинг пройшов біля братської могили, зібравши чимало місцевих мешканців, серед яких були ветерани-визволителі Лідія Томіліна та Ілля Шевченко, представники міської влади, школярі та навіть найменші жителі мкрн. Перемога. На захід також завітав і волонтер Корпусу мира Вівек Атлурі.

Своїми спогадами тих далеких трагічних років поділилися Лідія Томіліна та Ілля Шевченко, після чого хвилиною мовчання та покладанням квітів присутні вшанували пам’ять загиблих у роки війни.

Після офіційних урочистостей, ветеранів запросили в кафе, де їх привітали депутат Олександрійської міської ради Володимир Дожджаник та помічник депутата Олександрійської міської ради А.Коломійцева Вікторія Косяк, побажавши присутнім довгих років життя, міцного здоров’я та подякувавши за їх подвиг.