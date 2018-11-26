В Олександрії вшанували жертв Голодомору (ФОТО)

Минулого тижня, у суботу, біля Меморіалу жертвам Голодомору та політичних репресій вшанувати жертв голодомору 1932-1933 років в Україні зібралося чимало олександрійців, серед яких також перший заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Коваленко, депутати Олександрійської міської ради, директори навчальних закладів міста, вчителі, журналісти, принісши з собою квіти, поминальні стрічки та лампадки.

Під час жалобного заходу ведучі нагадали громадянам про ті страшні голодні роки, під час яких Україна втратила не один мільйон своїх синів та дочок. Ці події навічно закарбувалися в серцях та пам’яті наших дідів та прадідів.

Вшанувавши жертв голодомору хвилиною мовчання, всі присутні поклали квіти до Меморіалу та запалили Свічки Пам’яті.

У вікнах багатьох олександрійців можна було спостерігати також мерехтіння скорботних свічок в пам’ять про загиблих та ненароджених українців.

