В Олександрії вшанують пам’ять бійців, захисників та учасників АТО з Кіровоградщини

15 грудня о 12:00 годині у районному будинку культури відбудеться захід Віче пам’яті і Шани на «Лінії життя», який присвячений вшануванню й пам’яті захисників та учасників бойових дій в зоні АТО з Олександрійщини.

Про це Голосу Громади повідомив голова спілки «Захисники України – Олександрійщини» Олександр Михайлик.

Урочистості та нагородження відбудуться за участі громадської організації «Захисники України – Олександрійщини», воїнів Інтернаціоналістів «Солдати в Афгані», учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції, їх матерів та рідних.

Вірші та танці в програмі урочистих заходів будуть присвячені війні та героям Кіровоградщини.

Основна мета такого заходу полягає у зібрані матерів та близьких воїнів, загальному спілкуванні та вшануванні й подяці.

Запрошуємо всіх жителів міста й району завітати на захід та разом віддати шану бійцям.