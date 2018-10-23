В Олександрії вшанують пам’ять загиблих визволителів України від фашистських загарбників

В п’ятницю, 26 жовтня, в Олександрії вшанують пам’ять визволителів України від фашистських загарбників.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Покладання квітів відбудеться о 10.00 годині ранку на Братській могилі по вул. Діброви.

Також, в Олександрії проходять тематичні заходи присвячені цій даті: у школах проводяться виховні години, тематичні уроки, круглі столи, направлені на виховання в молоді патріотизму та збереження пам’яті про роки війни, героїчні подвиги нашого народу при звільненні Батьківщини.

У міських бібліотеках діють виставки і викладки матеріалів, організовуються уроки мужності, альманахи пам’яті, вечори військового патріотизму та зустрічі з ветеранами війни.

Відвідувачі музейного центру ім. Худякової А.Ф. із 20 по 31 жовтня матимуть змогу оглянути виставку «Визволителям присвячується».