В Олександрії вщент згорів автомобіль «Mercedes»

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Фото УДСНС в Кіровоградській області

Подія сталася сьогодні, 31 жовтня. Повідомлення про те, що на одному з подвір’їв приватного домоволодіння горить авто надійшло о 05:11 до Служби порятунку «101».

Повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що горить автомобіль «Mercedes». Не дивлячись на старання рятувальників автомобіль повністю згорів. Травмованих та загиблих немає.

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Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.

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