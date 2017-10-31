В Олександрії вщент згорів автомобіль «Mercedes»

Подія сталася сьогодні, 31 жовтня. Повідомлення про те, що на одному з подвір’їв приватного домоволодіння горить авто надійшло о 05:11 до Служби порятунку «101».

Повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що горить автомобіль «Mercedes». Не дивлячись на старання рятувальників автомобіль повністю згорів. Травмованих та загиблих немає.

Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.