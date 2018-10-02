В Олександрії встановлюють тротуар вздовж дороги від вул. 6-го Грудня до пр. Соборного

Тротуар протяжністю 550 м з’явиться на відрізку від старої вулиці 6-го Грудня до проспекту Соборного повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт alexcity.

30 вересня були розпочаті роботи – встановлення бар’єрної огорожі.

Олександрійське підприємство “Профенергомонтаж” буде виготовляти бар’єри та проводити роботи з освітлення, а Олександрійська ділянка експлуатації доріг займуться виготовленням асфальтної доріжки.

Для освітлення дороги та тротуару будуть встановлені сонячні ліхтарі.

Нагадаємо, ініціатором будівництва виступає Служба автомобільних доріг в області. Необхідність встановлення тротуару викликана підвищеною аварійністю на даній ділянці.