В Олександрії встановили особу злочинця, котрий здійснював крадіжки із автівок

Працівниками поліції встановлено особу зловмисника, причетниого щонайменше до двох кримінальних правопорушень.

“На початку жовтня до Олександрійського відділу поліції звернувся потерпілий, який повідомив про крадіжку з автомобіля, згодом надійшло ще одне подібне повідомлення від місцевого жителя. За кожним із фактів на місце пригоди було направлено слідчо-оперативну групу, яка з’ясовувала обставини”, – повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

Особою, причетною до скоєння крадіжок виявився 44-річний олександрієць, що вже мав судимість за вчинення майнових злочинів.

Наразі речові докази вилучено частково та направлено на дослідження. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, триває.

Перевіряється причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території міста Олександрія, після чого його дії буде кваліфіковано остаточно.