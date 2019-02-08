В Олександрії введено в дію сучасне кардіологічне обладнання. У відкритті взяв участь голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко

7 лютого Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко прибув до Олександрії і відвідав міську лікарню №1, де оглянув відремонтовану та оснащену сучасним медичним обладнанням катетеризаційну лабораторію, повідомляє «Голос Громади».

На цьому заході також були присутні міський голова Степан Цапюк, ряд посадовців Олександрійської міськради, медичні працівники закладу, представники міських та обласних ЗМІ.

Головний лікар міської лікарні №1 Віктор Приходько розповів присутнім про важливість і актуальність відкриття такої лабораторії на базі терапевтичного відділення. За його словами, серцево-судинні захворювання на даний час за їхньою кількістю займають, на жаль, головне місце у загальній статистиці хвороб як в Україні, так і в нашому місті. Наприклад, щороку у стаціонарному терапевтичному відділенні від серцевих недугів лікуються в середньому близько трьохсот пацієнтів. Обладнання лабораторії, зокрема – новопридбаний сучасний і дороговартісний ангіограф, забезпечить із застосуванням рентгеноскопії дослідження різних органів людини та здійснення рентгенохірургічних операцій при наданні невідкладної допомоги пацієнтам з гострими серцевими хворобами. Для роботи з цим обладнанням в лабораторії відповідний медичний персонал першої лікарні вже проходить навчання в Київському інституті серця.

Губернатор Кіровоградщини Сергій Кузьменко, у свою чергу, зазначив представникам ЗМІ: «Це системна робота в галузі охорони здоров`я області. Формуючи госпітальні округи, необхідно зробити так, щоб медична послуга була ближчою до людей. І природно, що Олександрія – це медичний центр, до якого підтягуються Онуфріївський і Петрівський райони, місто Світловодськ, тому важливо мати тут високотехнологічне медичне обладнання. Державна програма на 2018 рік передбачала можливість придбання ангіографів і ми вирішили, що такий стаціонарний центр обслуговування пацієнтів повинен бути не лише у місті Кропивницькому. Тому я вдячний депутатам обласної ради, які дофінансували цю державну програму фактично на 50 відсотків і ми таким чином створили для людей, котрі потребують лікування, профілактики серцево-судинних захворювань, другий в області, олександрійський центр, де можна отримати консультацію і лікування на найвищому рівні, що стосується кардіології. Оскільки обладнання придбане за державні кошти, надання відповідних послуг буде для пацієнтів безоплатним».

Вартість ангіографа та іншого обладнання лабораторії – близько 12 мільйонів гривень, з державного бюджету на це було виділено 5,2 млн, з обласного – 7,3 мільйона гривень, капітальний ремонт приміщення лабораторії виконано за фінансування з міського бюджету.

