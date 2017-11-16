В Олександрії введуть систему перепусток для транспортних засобів на проїзд

Проект рішення про впорядкування руху великовагового автотранспорту в м. Олександрія розглянули на засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради сьогодні, 16 листопада.

Питання заборони руху великовагового транзитного автотранспорту через місто Олександрія за винятком ділянок доріг, що перебувають у міському користуванні (траси по вул. Шевченко, Героїв Сталінграду) підтримали члени виконавчого комітету та у ході обговорення зазначеного питання було запропоновано розробити та ввести відповідну систему перепусток для транспортних засобів, котрі належать міським підпиємствам (організації, установи, магазини міста та ін), що здійснюють діяльність на території Олександрії. Міський голова поточнив, що перепустки такі будуть безкоштовними.

Також обговорили питання заборони паркування транспортних засобів вздовж роздільної смуги проїжджої частини по вулиці Садовій в районі міського автовокзалу. Таке рішення було прийняте через скарги автоперевізників про скупчення припаркованих легкових авто, що створює проблеми для проїзду міського та міжміського автотранспорту, особливо для автобусів великого розміру.