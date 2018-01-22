В Олександрії вигадали цікаву зимову розвагу

Свідками цікавої та креативної зимової розваги стали кореспонденти Голосу Громади вчора, 21 січня. Покатати малечу на санчатах з допомогою власного автомобіля вирішив підприємливий чоловік на стадіоні 17-ї школи.

Декілька санчат були прикріплені до автівки та між собою. На таку незвичайну розвагу зібралося чимало малюків, які із задоволенням по черзі каталися на такому зимовому автотранспорті. Батьки, не боячись відпускали своїх діток кататися на санчатах, адже автівка їхала досить повільно, тож випадок травмування дітей був повністю виключений.