В Олександрії вихідними гасили пожежі

20 квітня в Олександрії рятувальники гасили пожежу. Пожежа виникла в приватному житловому секторі. На місці події було встановлено, що горіли домашні речі в будинку. В 13:35 вдалося повністю ліквідувати пожежу.

Працівники УДСНС розглядають версію підпалу.

З власних джерел стало відомо, що у будинку проживають матір з донькою, яких на момент підпалу не було вдома. До підпалу, ймовірно, причетний знайомий обох жінок, котрий підпалив речі в трьох різних місцях.

Також 22 квітня о 09:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Олександра Козьми у м. Олександрії.

Було встановлено, що на території приватного домоволодіння сталось загоряння 42 м2 домашніх речей та перекриття господарчої споруди. Пожежу о 10:10 було ліквідовано. На ліквідацію пожежі залучалось 9 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.