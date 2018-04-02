В Олександрії вихідними відбувся ярмарок (фото)

Вихідними на центральній площі міста відбувся ярмарок сільгосппродукції, на якому свої товари представили виробники та підприємці з Олександрійського району та міста, а також Кропивницького, Знам’янки, Черкас, Кременчука, Полтави та Івано-Франківська.

Організаторами ярмарку виступили Олександрійська міська рада та Олександрійська районна державна адміністрація.

З Олександрійського району свою продукцію представили: ТОВ «УкрАгроКом», Олександрійський цукровий завод, ТОВ «Колос», ФГ «Південне», ФГ “Олександрівське”, ФГ “ім.Фрунзе”, Головківська та Косівська сільські ради. По запрошеню Олексндрійскої райдержадміністрації в ярмарку також взяли участь і сільгоспвиробники Петрівського та Знам’янського районів.

На передсвятковому ярмарку була представлена різноманітна продукція: хлібобулочні вироби, крупи в асортименті, риба, м’ясо, жива птиця, джеми домашнього виготовлення, саджанці дерев, ковдри та постільна білизна, вироби майстрів народної творчості. Найбільший попит створив Олександрійський цукровий завод зі своєю продукцією з найнижчою ціною в області – 11грн за кілограм. Варто зазначити, що ціни на сільгосппродукцію, представлену ярмарку, були нижчими за ціни на дану продукцію по області. Також окрім цукру особливим попитом у містян коритувалася продукція продавчинь м’ясних та ковбасних виробів.

Поміж вищевказаних товарів, на ярмарку можна було також придбати вироби ручної роботи від майстрів Олександрійщини.