Вихованці хореографічного колективу з Олександрії допомогли багатодітній родині

Вже понад 16 років хореографічний колектив «Капріз» проводить безстрокову благодійну акцію під гаслом «Добро починається з мене!»

В рамках акції, в різні роки, вихованці колективу збирали продукти харчування, теплі речі, засоби особистої гігієни для бійців, що несли службу в зоні проведення АТО. Діти власноруч виготовляли подарунки та через волонтерів передавали на передову. Також вихованці колективу збирають речі для малозабезпечених верств населення та передають їх до Червоного хреста.

«В рамках акції, ми з концертом та подарунками, відвідували Київський реабілітаційний центр для дітей хворих на ВІЛ та СНІД, та Черкаський реабілітаційний центр для дітей хворих на ВІЛ, СНІД та ДЦП. Збирали кошти для хворих діток. Здаємо кров. Особисто стала донором для 4 людей.» – розповідає Наталія Труш, керівник колективу.

«Остання наша акція проходила в підтримку багатодітної родини в якій 5-ть діток: 5, 7, 13, 15 та 19 років. Наймолодша дівчинка в родині онкохвора, і батьки роблять все щоб вилікувати дитину, витрачаючи всі кошти на медпрепарати.», – додає пані Наталія.

Родина, якій допомагають вихованці колективу проживає в одному з сіл області.

З проханням про допомогу в соціальній мережі завернулися волонтери благодійного фонду «Янгол життя». Просили допомогти родині речами – теплим одягом, верхнім одягом, рушниками, а також шкільним приладдям, для старших дітей, які ходять в школу.

Відтак, «Капріз» долучився до допомоги родині. З 10 по 14 вересня діти приносили шкільне приладдя і згодом всі зібрані речі були відправлені родині поштою. А вже сьогодні, старші діти вже з необхідними речами пішли до школи.

«Метою акцій є розвиток почуття співчуття та милосердя, адже навчання благодійності один із найважливіших елементів виховної роботи. Навчаючи дітей з малку, потреба добротворення залишається з ними на все життя. Я сподіваюсь, що мої вихованці виростуть людьми з добрим серцем і щедрою душею!» – закінчила свою розповідь Наталія Труш.