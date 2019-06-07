В Олександрії викрили нелегальну газову заправку поблизу гаражного кооперативу

Нещодавно біля гаражного кооперативу №9 було виявлено нелегальну газозаправну установку, власнику якої виписали попередження про припинення її діяльності та здійснення демонтажу до 10 червня.

Однак днями, під час перевірки з`ясувалося, що АЗС продовжує працювати: невідома особа без оформлення трудових відносин заправляла автомобіль; реалізація газу відбувається без касового апарату та, відповідно, сплати акцизного податку; на заправці заправляються не лише автомобілі служби таксі, який є власником автозаправної установки, а й інший приватний транспорт; дана земля є комунальною і будь-яка діяльність на ній є незаконною.

Наразі проводяться дії щодо припинення робота нелегальної газової заправки.

За інформацією із сайта Олександрійської міськради.