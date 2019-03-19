В олександрійському ТЦ “Гірник” викрили нелегальний колцентр від фірми агресора

Нещодавно в центрі Олександрії викрили роботу нелегального колцентру, який здійснював фінансування, надання кредиту й рекламу виключно у російській валюті.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Сучасна Олександрія у Facebook.

13 працівників колцентру викрито робочою групою з легалізації найманої праці. З клієнтами дані особи спілкувалися лише російською мовою.

На прохання надати документи на перевірку представник колцентру відповів відмовою, тож даною групою було викликано наряд поліції, яким старша колцентру повідомила лише своє прізвище.

За ймовірними даними вона проживає по вул. Садовій, а викритий колцентр зареєстрований на підприємця з міста Черкаси.